شكرا لقرائتكم خبر عن 940 متدربا للفصل الثاني بـ«تقنية القطيف» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد الكلية م. أحمد الغامدي أن التسجيل والفرز تم عبر البوابة الإلكترونية ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتم استكمال الإجراءات واستلام الوثائق الخاصة في الكلية وفق احترازات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفاد وكيل شؤون المتدربين بالكلية عبدالواحد آل يوسف بأن الطاقة الاستيعابية للكلية للفصل القادم في حدود 940 متدربًا تشمل جميع التخصصات؛ 400 منهم «دبلوم الفترة الصباحية في تخصصات الدعم الفني وشبكات الحاسب الآلي والمحاسبة والإدارة المكتبية»، و400 «دبلوم الفترة المسائية في تخصصات الدعم الفني وشبكات الحاسب الآلي والمحاسبة والإدارة المكتبية»، و140 «بكالوريوس مسائي في تخصص الإدارة العامة».
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