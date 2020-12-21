شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن.. خطط ورؤى لتوسيع نطاق خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

احتفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، أمس، بالملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع بدورته الخامسة والسادسة، وأشار رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، إلى أن الجامعة تعي حجم دورها في العمل المجتمعي التنموي، وقدر الإسهام المأمول منها كأحد صروح التعليم في المملكة بما تضمه من نخبة قيّمة من العقول النيرة والكفاءات الرائدة المميزة.

وأضاف: عملت الجامعة على رصد الاحتياجات المجتمعية عبر وسائل استقصاء مختلفة، والعمل وفق خطط ورؤى متطلعة على استثمار الإمكانات والخبرات والتخصصات، وتوسيع نطاق تطبيق خدمة المجتمع كمًّا وكيفًا على المستوى الأكاديمي والبحثي؛ وذلك لرِفْد المجتمع ببرامج ودراسات ومشاريع نوعية تلبي احتياجات أفراده.

من ناحيته، أشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي إلى أن الجامعة تطبق مفاهيم خدمة المجتمع تطبيقًا كاملًا، وتوظف جهود كوادرها البشرية في دعم وتبني البرامج المجتمعية، وترسخ الشراكات الإستراتيجية مع القطاعات المجتمعية المختلفة، وتبذل كافة السبل للالتحام بالمجتمع وتقرب المسافات بينها وبين أفراده.

وأضاف إن الجامعة خطت خطواتٍ حثيثة وواضحةً لتؤدّي وظيفتها الثالثة تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، من خلال حث منسوبيها على توجيه كافة الإمكانات المتاحة وتوظيف جلّ التخصصات والبرامج الأكاديمية، لاستيفاء احتياجات المجتمع.

بدورها، أشارت عميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم، إلى أن الملتقى يستهدف استعراض صور العطاء المجتمعي بالجامعة، والاحتفاء بأصحاب الأرقام القياسية في عدد ساعات المسؤولية المجتمعية، متابعةً: «نحن على مشارف توديع عام 2020م ذلك العام الذي تسابقت فيه الخطى بمختلف القطاعات على مستوى المملكة لتوثيق إسهاماتها في التحول الوطني ورصد الإحصاءات والنقلات النوعية المباركة التي شهدتها بلادنا منذ انطلاقة رؤية قادتها نحو طموح مجتمعها الحيوي لاقتصاد مزدهر».