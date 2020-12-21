شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 97 % من مشروع درء السيول بنجران والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة منطقة نجران 97% من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف بمدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المكلف م. عيد العتيبي، أن المشروع وهو من أهم المشروعات التنموية الحيوية، التي ستسهم مستقبلاً في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول عن المدينة وأهلها، مشدداً على المقاولين بسرعة استكمال المشاريع البلدية وزيادة نسبة الإنجاز، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. جابر آل نصيب أن المشروع عبارة عن قنوات صندوقية بطول تقريبي 7450 متراً طولياً للمسار الرئيسي وأربع تفريعات جانبية تتكون من أحواض تجميع، ومجموعة من الجدران الاستنادية بطول 1.220 متراً طولياً وقنوات صندوقية بطول 1.750 متراً طولياً تربط على قنوات المسار الرئيسي.

وأشار إلى أن الأمانة أنجزت عددا من مشروعات تصريف السيول للإسهام في الحدّ من مخاطر السيول ودرء أضرارها، إضافةً إلى المشروعات، التي ما زالت تحت الدراسة، تمهيداً لطرحها وترسيتها.