شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف جراحة بمستشفيات جازان والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر 97 عملية، و5131 لجراحة النساء والولادة، وكذلك 487 جراحة مسالك بولية، و496 عملية عيون، و398 عملية تجميل وحروق، و203 عمليات مخ وأعصاب، وإجراء 3027 عملية عظام وعمود فقري، و122 جراحة أخرى.
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