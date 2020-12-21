شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف جراحة بمستشفيات جازان والان نبدء بالتفاصيل

أجرت أقسام العمليات في المستشفيات التابعة لمنطقة جازان 15138 عملية جراحية، منذ بداية شهر يناير حتى نهاية نوفمبر لعام 2020 الحالي. وأوضحت «صحة جازان» أن العمليات شملت 3745 جراحة عامة، و610 جراحات أنف أذن وحنجرة، و219 جراحة للأسنان والفكين، و174 جراحة أوعية دموية، و429 عملية أطفال.

وبلغت العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر 97 عملية، و5131 لجراحة النساء والولادة، وكذلك 487 جراحة مسالك بولية، و496 عملية عيون، و398 عملية تجميل وحروق، و203 عمليات مخ وأعصاب، وإجراء 3027 عملية عظام وعمود فقري، و122 جراحة أخرى.