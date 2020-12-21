شكرا لقرائتكم خبر عن «أحوال متنقلة» في 5 مواقع بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت الوحدة المتنقلة أمس الأحد بتقديم خدماتها للرجال في مستشفى الملك فهد العام بجدة، ومحافظة الكامل ومركز قيا لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم الوحدة المتنقلة اليوم الإثنين خدماتها للنساء في مقر مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة لمدة يوم، وفي يوم الثلاثاء تقوم الوحدة بتقديم الخدمة للرجال في مستشفى العزيزية للأطفال بمحافظة جدة لمدة يوم.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
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