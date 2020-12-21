شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية في مركز مكافحة الوبائيات بحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 742 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 22 شخصا، وعيادة التنويم 20 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 742 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 689 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 46 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ763 مريضا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

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