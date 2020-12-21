شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 كرتون تمور من مركز الملك سلمان للاجئي الصومال والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1100 كرتون من التمور للمحتاجين في منطقة حمراوين بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 1100 أسرة بواقع 6600 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.