شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير البحث والابتكار بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان -عن بعد- أمس ورشة برنامج جامعة جدة لتطوير البحث والابتكار، وتوقيع عقود المشاريع ضمن مبادرة التمويل المؤسسي بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك في دورتها الأولى بتنظيم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بمشاركة عدد من الباحثين بجامعة جدة الفائزة أبحاثهم بعقود التمويل لهذا العام.

وتناول وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبيد آل مظف أهداف الورشة وأثرها المأمول في تعزيز الأولويات البحثية لجامعة جدة، لتتوافق مع الأولويات الوطنية والفرص المنطقية واحتياجات القطاع الخاص في مساري الأبحاث العامة والأبحاث الموجهة، آملا أن يتم استثمار المبادرة للسنوات القادمة لتعظيم القدرات البحثية في الجامعة واستكمال البنية التحتية في مجال البحث العلمي.

ثم استعرض وكيل عمادة البحث العلمي د. مناجي الكناني أهداف مبادرة التمويل المؤسسي مع وزارة التعليم، وأهداف برنامج جامعة جدة البحثي لهذا العام وأولوياته ومساراته وضوابط تقييمه ومخرجاته المتوقعة.