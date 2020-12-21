شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات المتنقلة تخفف آلام النازحين بمخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خِدْماتها العلاجية. وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 40 مستفيدا، وعيادة الباطنية 80 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 50 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 مريضا، كما صرفت الأدوية لـ 166 فردا، وراجع قسم الخِدْمات التمريضية 50 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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