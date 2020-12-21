شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على رسالة «مسؤولية الدعاة تجاه العمل التطوعي في المملكة» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه إثراء المكتبة العربية في مختلف الموضوعات، وتعزيز دور التأليف في الإضافة للمكتبة العربية، متمنيا سموه للدكتور البوعلي التوفيق.
من جهته، قدم الدكتور البوعلي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته وتوجيهاته الكريمة، مبينا أن الدراسة تناولت التطوع تاريخيا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ونماذج السلف الصالح وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقالا إلى العصور المتعاقبة حتى الدولة السعودية من نشأتها منذ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة وجهود الملك عبدالعزيز رحمه الله في العمل التطوعي، بالإضافة إلى لمحات عن التطوع لدى الأمم الأخرى مع وضع تصورات تخدم العاملين في مجال الدعوة والمتطوعين والمختصين من الجمعيات والفرق التطوعية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يطلع على رسالة «مسؤولية الدعاة تجاه العمل التطوعي في المملكة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.