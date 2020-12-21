شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولين لبكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم «64» من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة «أبشر - توظيف» بوزارة الداخلية -.