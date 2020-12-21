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شكرا لقرائتكم الإمارات: رحلاتنا إلى لندن تعمل كالمعتاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإمارات: رحلاتنا إلى لندن تعمل كالمعتاد
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت شركة طيران الإمارات أن رحلاتها بين دبي وبريطانيا تسير كالمعتاد بدون أي تغيير.
وقال المتحدث باسم الشركة: “رحلاتنا إلى لندن تعمل كالمعتاد، ولم يحدث عليها أي تغيير”.
وكانت طيران الإمارات استأنفت رحلات الركاب المنتظمة إلى لندن في 21 مايو الماضي.
وفي وقت سابق يوم أمس الأحد، سارعت عدة دول إلى حظر رحلات الطيران مع بريطانيا، بعد ساعات على إعادة فرض قيود الحجر في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، في محاولة لوقف تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.
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