المملكة العربية السعودية تعلق حركة الطيران وتعلن عن عدة قرارات مهمة…

قالت مصادر موثوقة نقلاً عن وزارة الداخلية السعودية إن الرحلات الدولية للمسافرين ستتوقف مؤقتاً لمدة أسبوع واحد وذلك بسبب تصريحات وزارة الصحة السعودية التي حذرت من وجود فيروس جديد من سلاسة الفيروس المسبب لكوفيد-19 في عدة دول، ولم تسجل السعودية اية إصابات بهذا الفيروس المجهول بعد ولكن المملكة تحرص دائماً وابداً على سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأكدت وزارة الداخلية على اتخاذ الحكومة لعدة قرارات أهمها: