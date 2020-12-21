شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشیخ ناصر الصباح نجل أمير الكويت الراحل والان مع التفاصيل
وأضاف البيان الأميري، أن جثمان الراحل سیوارى الثرى عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم (الإثنین).
وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح.
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