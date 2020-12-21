شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إيجابيات للاختبارات عن بعد والان مع التفاصيل
من جهته، وصف مدير مكتب تعليم جنوب حائل إبراهيم الرديعان، تجربة الاختبارات عن بعد بالتجربة التقنية المحفزة. وقال الرديعان: من إيجابيات الاختبارات أننا وجدنا تفاعلا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور، وكان الحضور متميزا في أول يوم، ورهبة الاختبار النفسية زالت نوعا ما، كذلك التعامل مع التقنية تطور كثيرا مع الطالب وولي أمره والمعلمين وتعاملهم مع التقنية ومع النماذج الجديدة في الاختبارات والتعلم عن بعد. أما السلبية فهي تتمثل في المشاكل التقنية فقط، مثل تعليق النماذج في المنصة والضغط على الشبكة الذي تسبب في عدم دخول بعض الطلاب في الوقت المحدد، كذلك لا بد من إيجاد ثقافة لدى الطالب بالاعتماد على نفسه في حل الاختبارات.
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