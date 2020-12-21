أمير الشرقية: التقنية لا تغني عن تطوير الكوادر

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لافتاً إلى أن المملكة تتقدم في الجانب الرقمي على مختلف الصُّعد، وتواصل تعزيز كفاءة خدماتها الحكومية، وتسابق الزمن في تحقيق التميز على مختلف الصُّعد.
جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه أمس الربط التقني بين وكالة الإمارة للشؤون الأمنية وشرطة المنطقة الشرقية عبر منصة «آمن»، بحضور مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء علي بن سعد الجامع، ومدير مركز المعلومات الوطني بالمنطقة سليمان المزيني، ومساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للضبط الإداري المشرف على تقنية المعلومات العميد زياد الرقيطي.
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