بالفيديو..حفل زفاف برماويين مخالف للإحترازات يثير الجدل في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أقام أفراد من الجالية البرماوية في مكة المكرمة، حفل زفاف مخالفًا للإجراءات الاحترازية. أقام أفراد من الجالية البرماوية في مكة المكرمة، حفل زفاف مخالفًا للإجراءات الاحترازية. ووثق مقطع فيديو، تجمع حاشد لأفراد الجالية البرماوية في أحد حواري مكة، وسط أغاني صاخبة وألعاب نارية وتزاحم. وأظهر المقطع تجمع كبير من الرجال والأطفال، في انتظار وصول العروسين، دون الإلتزام بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي، ما أثار الجدل بين متداولي المقطع.

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