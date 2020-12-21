شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السلمي: يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم إعطاء الزكاة للابن المتزوج.

وقال " السلمي " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " بقناة الرسالة:" اعتاد بعض الناس إذا أراد أن يتزوج ابنه أن يعطونه معونة، فإذا لم تكن من الزكاة فلا بأس، وأما إذا كانت من الزكاة فيجب أن تعطى لمستحقيها ".

واستشهد بقوله تعالي:" إنما الصدقات للفقراء "، مبينا:" إعطاء الزكاة للشاب المتزوج بحجة أنه فقير فهذا لا يجوز ولكن يجوز إعطائه الزكاة إذا كان عليه دين ليسدده ولكن إذا كان من باب المعونة وليس عليه ديون لا يجوز إعطائه من الزكاة ".