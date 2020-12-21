4 عوامل أسهمت في الوفرة العالية والمنتجات أثناء كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التجارة عن 4 عوامل أسهمت في الوفرة العالية والمنتجات أثناء جائحة كورونا. كشفت وزارة التجارة عن 4 عوامل أسهمت في الوفرة العالية والمنتجات أثناء جائحة كورونا. وتضمنت العوامل: التكامل بين الجهات الحكومية والتخطيط المسبق، المخزون العالي واستمرارية سلاسل الإمداد والإنتاج المحلي، نضج وريادة شركات محلية في مجال الأغذية، وعي المستهلك العالي. وتعد الوفرة العالية للسلع والمنتجات أثناء جائحة كورونا، قصة نجاح لتكامل الجهود وتشاركية الجهات الحكومية، واستمرارية سلاسل الإمداد ووعي المستهلك العالي.

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