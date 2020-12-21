شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يوجه نصيحة هامة لمتابعيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، نصيحة هامة لمتابعيه.

وقال " آل الشيخ ":" عندما تدخل في تحدي يجب أن تكون بحجم هذا التحدي، قبل أن تقدم عليه "، مضيفا:" طبق هذه القاعدة في كل حياتك، في عملك، في رياضتك، مع أصدقائك، مع أعدائك ".

وكان " آل الشيخ "،قال إنه تلقى هدية غير متوقعة من شبان يملكون محل عطور، مضيفا:" وصلتني من شباب سعودي هدية ومقبولة لمحل عطور لهم "، حيث بدأ في الصورة التي نشرها " آل الشيخ " باقة من العطور.

وجدير بالذكر أن " آل الشيخ " كشف عن كواليس الاجتماع الخاص بمبادرة أفكار الترفيه، قائلا:" أنهيت أنا وزملائي في هيئة الترفيه اجتماع الاختيارات للمبادرة حتى الآن لم يتم الموافقة إلا على ١١ فكرة ومتبقي ٩ أفكار لذلك سنفتح باب استقبال مقترحاتكم لمدة أسبوع إضافي من الآن "، مضيفا:" شدوا حيلكم ".