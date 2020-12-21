شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح الإجراء المتبع في حال أصبحت المرأة حائضا بعد الحجز في اعتمرنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء،الإجراء المتبع في حال أصبحت المرأة حائض بعد الحجز في تطبيق اعتمرنا

وقد تلقى الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، تساءل من سيدة تقول: حجزت من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة وأصبحت حائضًا؛ فما الإجراء المتبع لأن باليوم التالي رحلتي فهل إذا وصلت الميقات أنوي العمرة وما العمل؟ مع العلم أن رحلتي طيران من أبها إلى جدة ثم بعد ذلك إلى مكة.

وأجاب الشيخ المطلق قائلا أن السيدة يجب أن تقول: لبيك عمرة، موضحًا أن المرأة إذا اشترطت كان لها على الله ما اشترطت.