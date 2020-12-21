«الهلال الأحمر» تشارك في مهرجان الإبل وتتدخل لإسعاف 132 حالة

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية أحداث مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بفرقة إسعافية موجودة طوال فترة الفعاليات التي انطلقت بداية ديسمبر الجاري وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل، في الرمحية شرق مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن الهيئة حريصة على تغطية المهرجان من خلال ثلاثة فرق خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيًّا، وبخمسة فرق في نهاية الأسبوع؛ بسبب زيادة الإقبال خلال الإجازة الأسبوعية.

وأوضح الجلاجل أنه منذ بداية المهرجان وحتى تاريخ اليوم تم تلقي 75 بلاغًا عن وقوع حوادث، و75 أخرى بشأن حالات مرضية، لافتًا إلى أنه تم نقل 43 حالة إلى المستشفيات القريبة من المهرجان بحسب نوع الحالة، فيما تم علاج 89 حالة في الموقع.

وفي ختام تصريحه، أكد الجلاجل استمرار التغطية الإسعافية للمهرجان حتى نهايته، مشددًا على أن الهيئة على استعداد تام لتعزيز وجود فرقها في المهرجان متى تطلب الوضع ذلك.