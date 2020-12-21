السعودية اليوم / المغرب تعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة



الرباط 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

قررت الحكومة المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ابتداءً من الليلة.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة المغربية، أنه على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من

// انتهى //

00:41ت م

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الرباط 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ابتداءً من الليلة.وأوضح بيان صادر عن الحكومة المغربية، أنه على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداءً من ليلة الأحد، موضحةً أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة كورونا.// انتهى //00:41ت م0195

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