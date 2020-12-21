

الجزائر 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 410 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد اليوم، إلى أنه سُجلت سبع حالات وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2666 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 63260 حالةً.

// انتهى //

23:39ت م

0186



الجزائر 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 95203 إصابةً.وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد اليوم، إلى أنه سُجلت سبع حالات وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2666 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 63260 حالةً.// انتهى //23:39ت م0186

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 422 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.