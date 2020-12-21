

باريس 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 12799 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية اليوم إلى تسجيل 131 حالة وفاة, ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 60549 حالة وفاة.

// انتهى //

23:37ت م

0185



باريس 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 12799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2473354 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية اليوم إلى تسجيل 131 حالة وفاة, ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 60549 حالة وفاة.// انتهى //23:37ت م0185

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 12799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.