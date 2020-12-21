السعودية اليوم / إيطاليا تعلن إصابة شخص بسلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا



روما 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من

وأضافت أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.

وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

// انتهى //

23:36ت م

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روما 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.وأضافت أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.// انتهى //23:36ت م0184

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