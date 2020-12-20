2020-12-21

توجيه للعائدين من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها كورونا المتحور

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اتخذت حكومة المملكة إجراءات احترازية جديدة لضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرضها وضمان سلامتهم، ومنها تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، بالإضافة إلى تعليق الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

توجيه هام:

وبالنسبة إلى كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتبارًا من تاريخ 23/ 4/ 1442 هجرية الموافق 8/ 12/ 2020 ميلادية وإلى تاريخه، فعليه الالتزام بالآتي:

1- العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارًا من تاريخ قدومه إلى المملكة.

2- أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.

كما أنه على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء- خلال الأشهر الثلاثة الماضية- أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كورونا المتحور:

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن هذا جاء بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

