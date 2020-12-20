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استثناءات بعد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين
الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًّا يسمح لها بالمغادرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت حكومة المملكة اتخاذ إجراءات احترازية لضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرضها وضمان سلامتهم، ومنها تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.
ويأتي القرار ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًّا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن هذا جاء بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
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