السفير آل جابر: التحالف بقيادة السعودية بذل جهودًا جبارة لتحقيق السلام في اليمن

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن جهود المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة دائمة وتوجيهات حكيمة من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أسفرت عن تنفيذ اتفاق الرياض ووقف الاقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بتوافق بين المكونات السياسية اليمنية.

وتابع آل جابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أهنئ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية والشعب اليمني الشقيق على تشكيل الحكومة اليمنية بعد تنفيذ الشق العسكري، راجيًا من الله أن يبنى على هذه الخطوة مزيدٌ من التوافق بين الأطراف اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام.

وأضاف: التحالف بقيادة المملكة بذل جهودًا جبارة في تحقيق السلام ورأب الصدع ودعم التوافق بين الأطراف اليمنية، وتقع على عاتق القيادات اليمنية السياسية والعسكرية والاجتماعية مسؤولية كبيرة في تعميق الحوار والمصالحة والابتعاد عن التصعيد بكافة أنواعه وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وإرساء السلام.

