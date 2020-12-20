مدير تعليم محايل عسير يتفقد عددًا من مدارس المحافظة

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تفقد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم، عددًا من مدارس التعليم العام للبنين في المحافظة، واطلع على سير العملية الاختبارات الفصلية الإلكترونية عن بعد ومراكز الدعم الفني والمساندة ولجان الاختبارات الإلكترونية والمتابعة لعدد من المدارس.

وأثنى آل شريم على الجهود المبذولة من المدارس، وحثهم على تقديم كامل الدعم للطلاب لإنجاح عملية الاختبارات الفصلية الإلكترونية عن بعد.



