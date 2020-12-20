5 مواقع للأحوال المدنية المتنقلة في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الحالي خدماتها للرجال والنساء في خمسة مواقع بالمنطقة ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وبدأت الوحدة المتنقلة أمس بتقديم خدماتها للرجال في مستشفى الملك فهد العام بجدة، ومحافظة الكامل ومركز قيا لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في مقر مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة لمدة يوم، والثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مستشفى العزيزية للأطفال بمحافظة جدة لمدة يوم. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

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