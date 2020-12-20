شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: لا أعراض جانبية على من تلقوا لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 156 حالة، و10 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 361.010 حالات، من بينها 3.010 حالات نشطة، منها 416 حالة حرجة.

وأكد مساعد الوزير المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي على أن المراحل المهمة في مواجهة جائحة كورونا بدأت الأسبوع الماضي من خلال الاقتراب إلى النهايات التي ينشدها الجميع للوصول إلى مراحل السيطرة التامة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمشاركة المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني، «إن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح»، داعيا الجميع إلى أهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من خلال التسجيل في تطبيق (صحتي)، حيث سيمر اللقاح بمراحل وسيكون متاحا للجميع مجانا. وأفاد بأن عدد المسجلين للحصول على اللقاح 400.000 مسجل حاليا من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء فحصت اللقاح فور وصوله، مؤكدا على أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض جانبية. ودعا الراغبين بالاستفسار حول التسجيل أو الحصول على اللقاح إلى الاتصال على الرقم 937.

وأضاف «كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 10.639.645 فحصا مخبريا دقيقا، وذلك بإضافة 33275 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية»، لافتا إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز (تأكد) 5752142 مسحة، وقدمت عيادات (تطمن) خدماتها لـ1705377 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ24.766.522 عبر مركز (937).

من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني أنه لا يوجد ما يثبت أن الطفرات المكتشفة محليا وعالميا ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات، مشيرا إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفيروس لمتابعة أي تغير يطرأ على سلوك الفيروس خلال الجائحة وما بعدها.

وأكد على أن البرنامج الوطني لدراسة الجينوم الكامل للفيروس المسبب لـ(كوفيد 19) في المملكة هو أحد برامج المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والذي يعد من أوائل البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح المركز في كشف التسلسل الجيني للفيروس في منتصف مارس الماضي، بطواقم سعودية 100%. ‏

إجمالي الحالات 361,010

الوفيات 6,122

المتعافون 351,878

النشطة 3,010

الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على اللقاح: