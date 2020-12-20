شكرا لقرائتكم خبر برنامج لتطوير البحث والابتكار بجامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان عن بعد أمس ورشة برنامج الجامعة لتطوير البحث والابتكار، وتوقيع عقود المشاريع ضمن مبادرة التمويل المؤسسي بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك في دورتها الأولى بتنظيم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بمشاركة عدد من الباحثين بجامعة جدة الفائزة أبحاثهم بعقود التمويل لهذا العام.

وتناول وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف أهداف الورشة وأثرها المأمول في تعزيز الأولويات البحثية للجامعة، لتتوافق مع الأولويات الوطنية والفرص المنطقية واحتياجات القطاع الخاص في مساري الأبحاث العامة والأبحاث الموجهة، آملا أن يتم استثمار المبادرة للسنوات المقبلة لتعظيم القدرات البحثية في الجامعة واستكمال البنية التحتية في مجال البحث العلمي.

ثم استعرض وكيل عمادة البحث العلمي الدكتور مناجي الكناني أهداف مبادرة التمويل المؤسسي مع وزارة التعليم، وأهداف برنامج الجامعة البحثي لهذا العام وأولوياته ومسارته وضوابط تقييمه ومخرجاته المتوقعة.