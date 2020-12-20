هاتف استشاري لدعم الطلاب أثناء فترة الاختبارات الفصلية في الرياض

انتظم اليوم الأحد مليون طالب وطالبة في الرياض في الاختبارات الفصلية للعام الدراسي 1442 هـ، لأول مرة عن بُعد، وذلك للأسبوعين الـ17 والـ18 من الفصل الدراسي.

وأكد عبدالرحمن بن حمود السبيل، مدير إدارة الإرشاد الطلابي بنين، أن الإدارة بذلت جهودًا حثيثة للاستعداد للاختبارات الفصلية، من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة النفسية والاستشارية عبر الهاتف الاستشاري لوحدات الخدمات الإرشادية وتقديم رسائل وتصاميم توعوية ونشرها في حسابات التواصل الاجتماعي للإدارة.

وقال السبيل إن الاختبارات لهذا العام مختلفة وتجربة جديدة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمرشدين الطلابيين وقادة المدارس، كونها تأتي في ظروف استثنائية للعالم كله، تمثلت في جائحة كورونا؛ حيث خصصت إدارة الإرشاد الطلابي ثلاث وحدات إرشادية في جنوب الرياض على الهاتف (0557319247)، ووحدة شرق الرياض (8102879)، ووحدة غرب الرياض (4654998)، للدعم والمساندة من الثامنة صباحا حتى الـ11:30 صباحًا.

من جانبها، أوضحت سحر بنت عبدالرحمن عطية مديرة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض، أن فترة الاستعداد التي تسبق الاختبارات أمر باعث على التوتر ومسبب لما يعرف بقلق الامتحانات لكل من الأسرة والطلاب والطالبات، لذا ركزت إدارة إرشاد الطالبات على هذه الفترة المهمة، وحرصت على تفعيل أحد برامجها الإرشادية التربوية التهيئة للاختبارات، خصوصًا هذا العام؛ حيث تقدم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية من تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت مديرة إرشاد الطالبات إلى أن الإدارة قدمت جملة من الخدمات الإرشادية المتمثلة في بذل الدعم والمساندة للأسر والطالبات عبر الخط المخصص لذلك، فضلًا عن توعية الأهالي بأهم الإرشادات المرتبطة بدورهم في احتواء بناتهم من خلال تهيئة الأجواء الأسرية المحفزة والداعمة للاستذكار والمراجعة؛ لجعل مفهوم الاختبار في المنزل جديًّا ومنضبطًا.

وبينت أن إدارة إرشاد الطالبات ركزت على المهام المنوطة بالمرشدات الطلابيات، ودورهن المهم في تعزيز الثقة بالذات والدافعية للإنجاز، وصقل المهارات والقدرات، مع محاولة خفض معدل القلق والتوتر، الذي يسبق هذه الفترة، وهو ما يطلق عليه التهيئة الإرشادية الاستباقية للاختبارات؛ ما يسهم في اجتيازها بيسر وسهولة.