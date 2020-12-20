«النيابة العامة»: نفذنا أكثر من 185 ألف إجراء خلال أسبوع

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنها نفّذت أكثر من 185 ألف إجراء خلال أسبوع واحد، خلال الفترة من 28/4/1442هـ إلى 4/5/1442هـ.

ونشرت النيابة العامة إنفوجرافًا، عبر حسابها على تويتر، لمجمل الإجراءات التي نفذتها خلال أسبوع، مشيرة إلى أن إجمالي الإجراءات المنفذة من قبل أعضاء النيابة العامة بلغت 185 ألفًا و401 إجراء، كما تمت معالجة 9 شكاوى للموقوفين والمسجونين، وذلك عبر خدمة (أبشر/معكم).

ولفتت النيابة إلى أن عدد القضايا الواردة لفروعها بلغ 5 آلاف و924 قضية، بينما وصل شكاوى المسجونين 16 شكوى، وتم إنجاز 4766 قضية، ووصل عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين عن بُعد 409 خدمات.

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