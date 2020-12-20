السعودية اليوم / المغرب تسجل 1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 1899 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 48 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 6957، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 378154.

// انتهى //

20:45ت م

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الرباط 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب 1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية،ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 417125 حالة إصابة.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 48 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 6957، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 378154.// انتهى //20:45ت م0159

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