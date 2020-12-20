شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: يقع على القيادات اليمنية عاتق استعادة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر: تحالف بقيادة المملكة بذل جهوداً جبارة في تحقيق السلام ورأب الصدع ودعم التوافق بين الأطراف اليمنية . وأضاف "آل جابر" في تغريده على حسابه الرسمي عبر "تويتر": تقع على عاتق القيادات اليمنية السياسية والعسكرية والاجتماعية مسئولية كبيرة في تعميق الحوار والمصالحة والابتعاد عن التصعيد بكافة أنواعه وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وإرساء السلام.

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