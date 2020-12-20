شاهد.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يتلقى لقاح كورونا

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة العربية مقطع فيديو يوضح لحظة تلقي الأمير عبدالرحمن بن مساعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا إنتاج شركة فايزر بايونتيك.

ومازح الأمير الممرضة التي أعطته جرعة اللقاح بقوله: ” ما شاء الله إيدك خفيفة” في إشارة منه إلى براعتها في العمل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن اليوم أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا في المرحلة الأولى اقترب من 400 ألف شخص داعيًا الجميع إلى التسجيل للحصول على اللقاح.

وأشار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا من هم فوق 65 عامًا، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.

