مقاعد الاختبارات تغيب للمرة الأولى منذ 69 عاما..6 ملايين طالب وطالبة يمتحنون عن بعد

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ابتسام الشهري «إن أعمال الاختبارات النهائية سارت بشكل سلس ومطمئن في يومها الأول نظرا لخبرة ودراية الطلاب في التعامل مع المنصة طيلة الفصل الدراسي»، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق في اليوم الأول نتيجة للإعداد الرقمي المتبع لتأقلم الطلاب للتعامل مع المنصة.وكانت اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية بدأت في الفترة الصباحية والمرحلة الابتدائية في الفترة المسائية، حيث حددت التعليم الفترة الزمنية للاختبارات بما يتناسب مع كل فقرة.
من جانبهم طالب عدد من أولياء الأمور معلمي المواد العلمية بتقليل وإلغاء الصور والرسوم البيانية في اختبارات المواد القادمة، مع مراعاة الوقت تجنبا لأي ظرف طارئ في عدم فتح نوافذ الصور، ومراعاة لزمن فقرات الاختبارات المحدد.
وحددت الوزارة زمن اليوم الدراسي 3 ساعات تتضمن الاختبارات، فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي -إن وجد-، كما شددت على ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.
الفترة الزمنية المحددة للاختبارات
10 فقرات - الزمن 20 دقيقة
15فقرة - الزمن 30 دقيقة
20فقرة - الزمن 40 دقيقة
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