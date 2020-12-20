إنجاز 97% من مشروع درء أخطار السيول في نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة نجران 97% من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف بمدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المكلف المهندس عيدالعتيبي أن المشروع يعد من أهم المشاريع التنموية الحيوية التي ستسهم مستقبلا في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول عن المدينة وأهلها، مشددا على المقاولين بسرعة استكمال المشاريع البلدية وزيادة نسبة الإنجاز، وفقا لأعلى معايير الجودة والأداء.

من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب أن المشروع عبارة عن قنوات صندوقية بطول تقريبي 7450 مترا طوليا للمسار الرئيس وأربع تفريعات جانبية تتكون من أحواض تجميع، ومجموعة من الجدران الاستنادية بطول 1.220 مترا طوليا وقنوات صندوقية بطول 1.750 مترا طوليا تربط على قنوات المسار الرئيس.

وأشار آل نصيب إلى أن الأمانة أنجزت عددا من مشاريع تصريف السيول للإسهام في الحد من مخاطر السيول ودرء أضرارها، إضافة إلى المشاريع التي ما زالت تحت الدراسة، تمهيدا لطرحها وترستيها.