رصد 16 مخالفة للتدابير الصحية بمراكز الشرقية

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وقامت أمانة المنطقة الشرقية برفع 20.028 طنا من النفايات، وإزالة 17.276 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9389 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 2248 موقعا، بمشاركة 470 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام 434.100 لتر من المعقمات والمطهرات.فيما استقبلت الأمانة عبر مركز 940 للبلاغات 3008 بلاغات خلال السبعة أيام الماضية، تضمنت الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.
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