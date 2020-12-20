«صيدلة أم القرى» تعزز خيارات الرعاية بالطب البديل

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وتهدف المذكرة إلى إيجاد تعاون مشترك بين المركز والكلية لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبرات وتنمية الكوادر البشرية، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال الأبحاث والتعليم والتدريب والشراكة الأكاديمية ووضع الأدلة والإجراءات والتوعية الصحية، وكذلك الخدمات الاستشارية.وأكد المدير العام التنفيذي للمركز ياسر الأحمري، أن المذكرة تهدف إلى تفعيل التعاون بين المركز والكلية بما يخدم أهداف المركز الرامية إلى تأصيل وتنظيم وإتاحة خيارات الطب البديل والتكميلي، ضمن الرعاية الصحية في المملكة وفق أعلى المعايير، ورفع ثقافة المجتمع من خلال نشر الأبحاث والدراسات العلمية حول ممارسات الطب البديل والتكميلي.
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