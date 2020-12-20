شكرا لقرائتكم خبر 20 ألف زيارة منزلية للمرضى في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل التجمع الصحي في حائل 20854 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر الماضي، استفاد منها 1226 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج، إلى جانب توصيل 5080 دواء ومستلزمات للمرضى خلال نفس الفترة.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يجري قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

كما تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وترعاهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.