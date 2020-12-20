اخبار السعوديه

20 ألف زيارة منزلية للمرضى في حائل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر 20 ألف زيارة منزلية للمرضى في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - سجل التجمع الصحي في حائل 20854 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر الماضي، استفاد منها 1226 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج، إلى جانب توصيل 5080 دواء ومستلزمات للمرضى خلال نفس الفترة.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يجري قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

كما تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وترعاهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

كانت هذه تفاصيل خبر 20 ألف زيارة منزلية للمرضى في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"