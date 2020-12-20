شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمةالمضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدأقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.

وحَثّت الهيئةُ المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبيةعبر موقعها الإلكتروني (هنا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديمالإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمةالضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)،

والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).