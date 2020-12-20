«الصحة»: جرعة لقاح كورونا الثانية «مهمة جدًا»

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا، قائلًا: إنها مهمة جدًا لاستكمال الوصول إلى المناعة اللازمة لمقاومة هذا الفيروس.

وذكر خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أن الجرعة الثانية يفصل بينها وبين الجرعة الأولى 21 يومًا، وستتم متابعة ذلك وتيسير الحصول على جرعة اللقاح في الموعد المناسب.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، أن معظم الإصابات بفيروس كورونا في مناطق المملكة في حالة نزول أو استقرار وتذبذب على مستوى تسجيل الحالات، مؤكدة أن جميع الجهات تقوم بأعمالها لمتابعة الإجراءات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن 400 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح لا تصل بالشخص إلى مرحلة المناعة المطلوبة.

وأشارت إلى بدء إعطاء اللقاح للفئات ذات الأولوية ولله الحمد أوضاعهم طيبة، مؤكدة أنها تنتظرهم لتلقي الجرعة الثانية، وهي مهمة جدًا.

وتابعت أن من يعاني من حساسية شديدة ومفرطة تؤدي إلى التنويم أو أخذ إبر معينة، لا نوصيه بأخذ اللقاح، بينما التحسس المحدود لا يمنع من أخذ اللقاح.