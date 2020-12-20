للوصول إلى المناعة اللازمة..
شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا، قائلًا: إنها مهمة جدًا لاستكمال الوصول إلى المناعة اللازمة لمقاومة هذا الفيروس.
وذكر خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أن الجرعة الثانية يفصل بينها وبين الجرعة الأولى 21 يومًا، وستتم متابعة ذلك وتيسير الحصول على جرعة اللقاح في الموعد المناسب.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، أن معظم الإصابات بفيروس كورونا في مناطق المملكة في حالة نزول أو استقرار وتذبذب على مستوى تسجيل الحالات، مؤكدة أن جميع الجهات تقوم بأعمالها لمتابعة الإجراءات.
وأوضحت وزارة الصحة، أن 400 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح لا تصل بالشخص إلى مرحلة المناعة المطلوبة.
وأشارت إلى بدء إعطاء اللقاح للفئات ذات الأولوية ولله الحمد أوضاعهم طيبة، مؤكدة أنها تنتظرهم لتلقي الجرعة الثانية، وهي مهمة جدًا.
وتابعت أن من يعاني من حساسية شديدة ومفرطة تؤدي إلى التنويم أو أخذ إبر معينة، لا نوصيه بأخذ اللقاح، بينما التحسس المحدود لا يمنع من أخذ اللقاح.
فيديو | الجرعة الثانية من لقاح #كورونا مهمة جدا للوصول للمناعة اللازمة#الإخبارية pic.twitter.com/lsIWuQh96F— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2020
فيديو | الجرعة الثانية من لقاح #كورونا مهمة جدا للوصول للمناعة اللازمة#الإخبارية pic.twitter.com/lsIWuQh96F— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: جرعة لقاح كورونا الثانية «مهمة جدًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.