«الاتصالات السعودية» تعلن عن 9 وظائف شاغرة

تعلن شركة الاتصالات السعودية «STC» توفر 9 وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل في المركز الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس مع الخبرة في التخصصات «إدارة الأعمال، الهندسة، التسويق، المبيعات، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات» على النحو التالي:

- مشرف مشتريات (Procurement Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال، هندسة» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وإدارة الإمدادات «يفضل من لديهم شهادة مهنية بمجال المشتريات».

- مدير قسم إدارة محافظ الخدمات مسبقة الدفعSS PP Portfolio Management Section Manager

المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال، تسويق» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صياغة استراتيجيات الدخول إلى السوق، مع شهادة مهنية «CPM».

- مدير قسم الحملات السكنية «Residential Campaigns Section Manager»

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير «تسويق، هندسة برمجيات» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تحليل طلبات العملاء وشهادة احترافية «CBAP».

- مدير قسم حملات الخدمات مسبقة الدفع «Prepaid Campaigns Section Manager»

المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق» مع خبرة 5 سنوات في إدارة الحملات التسويقية في قطاع الاتصالات أو تقنية المعلومات.

- مدير قسم الخدمات الوطنية - ما قبل البيع National Services Pre-sales Section Manager

المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مبيعات الجملة للاتصالات السلكية أو اللاسلكية مع شهادة مهنية «CSOP»

- مشرف عمليات خدمات العملاء «Customer Service Operations Supervisor»

المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال خدمات العملاء في قطاع الضيافة أو الاتصالات أو التقنية.

- أخصائي تطوير أعمال «Customer Service Operations Supervisor»

المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تطوير الأعمال أو المبيعات أو خدمة العملاء بقطاع الاتصالات أو التقنية.

- مدير مبيعات «Sales Manager»

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير «إدارة أعمال، تسويق، مبيعات» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات وإدارة حسابات العملاء الرئيسية والكبيرة.

- محلل تنفيذي أول لخدمات شؤون الموظفينSenior Executives Personnel Services Analyst

المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال، هندسة» مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمات الإدارية أو شؤون الموظفين أو السكرتارية.

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية «رجال فقط».

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

- رواتب تنافسية.

- بدل سكن.

- بدل نقل.

- علاوة أداء سنوية.

- تأمين طبي للموظف وعائلته.

- التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًّا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:

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