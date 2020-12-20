محافظ «عقارات الدولة»: لجان طلبات التملك تنظر في أربعة اختصاصات

أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، اليوم الأحد، إطلاق منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وبدء استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكًا رسمية.

وأوضح محافظ الهيئة، أن لجان النظر تهدف إلى الإسهام في إثبات طلبات تملك العقار، وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة؛ ما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة.

وأكد بافقيه الأثر الاقتصادي الكبير والواعد لدخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين؛ ما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.

ورفع بافقيه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لدعمهما واهتمامهما الكبيرين بكل ما يسهم في دعم المواطن وتحقيق التطلعات التنموية الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن الأمانة العامة بدأت في استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات تمهيدًا لعرضها على اللجان، وذلك إنقاذًا للأوامر الملكية الكريمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم.

وأوضح بافقيه أن اللجان تنظر في أربعة اختصاصات، وهي (طلبات تملك العقارات ـ طلبات التعديل والإضافة ـ استكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار ـ طلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25-3 -1441هـ).

وأضاف بافقيه: إن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرض مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة، ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد، لافتًا إلى أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية (إحكام)؛ لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع، والتزامًا بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت بافقيه إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر @Ehkaam_sa لتقديم كامل الدعم والإجابة عن جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات.

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