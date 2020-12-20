ردًا على تساؤل أحد المستفيدين..
جدّدت المديرية العامة للجوازات، التأكيد على «ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرات الزيارة عن ١٨٠ يومًا»، مشيرة إلى أنه يمكن استثناء الأخوة اليمنيين والسوريين من هذه التعليمة.
جاء ذلك في رد لـ«الجوازات» على سؤال: «تقدمت بطلب لتمديد تأشيرة الزيارة، التي ستنتهي بعد أيام.. وجاءني الرد بأن العمل جارٍ عليها، وتم سحب المبلغ المسدد، ولم يتم التمديد حتى الآن، والرد على الطلب مقفل.. هل أقوم بعمل طلب جديد».
وعبر حسابها على «تويتر»، قالت «الجوازات»: «التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك».
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كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات»: تمديدات تأشيرة الزيارة لا تزيد عن 180 يومًا.. واستثناء بلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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