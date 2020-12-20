مقتل 5 جنود وخطف 35 مدنيا في هجومين بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 جنود نيجيريين في هجوم إرهابي وخطف 35 مدنيا في هجوم آخر، طبقا لمصادر عسكرية الأحد.

وقالت المصادر إن الهجوم نفذه إرهابيون على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.



وأوضحت المصادر أن القافلة العسكرية تعرضت لهجوم في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

ولفتت إلى أن الولاية ذاتها تعرضت لهجوم من قبل مسلحين خطفوا 35 شخصا وقتلوا امرأة.

والسبت، قتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري شمال شرق نيجيريا، السبت.

وأوضحت مصادر أمنية وإنسانية نيجيرية، أن الهجوم نفذته مراهقة انتحارية في شمال شرق البلاد.

ومؤخرا، هاجم مسلحون مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية، وذلك في عملية خطف بهدف الحصول على فدية، فيما أطلق سراحهم فيما بعد.

وأدان الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان، هذا الهجوم وأمر بتعزيز الأمن في المدارس، وحض القوى الأمنية على توقيف المسلّحين.

وتزرع عصابات مسلحة الذعر منذ سنوات في المناطق الريفية بوسط وشمال نيجيريا، فتقوم بسرقة مواش وعمليات خطف لقاء فدية.

وقام مسلحون في أغسطس/آب باختطاف معلمة وعدد من تلاميذها من وسط الصف في ولاية كادونا المجاورة، وأطلق سراح الرهائن لاحقا من دون أن يكشف ما إذا تم دفع فدية.