متحدث الصحة يحدد موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستكون بعد مرور 21 يومًا من تاريخ تلقي الجرعة الأولى.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه بحمد الله بدأت الأسبوع الماضي المراحل المهمة في مواجهة هذه الجائحة من خلال اقترابنا إلى النهايات التي ننشدها جميعًا بوصولنا إلى مراحل السيطرة التامة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا، داعيًا الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، موضحًا أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

كما بين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بفحص اللقاح فور وصوله، مؤكدًا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية، وفي حال وجود أي استفسار حول التسجيل أو الحصول على لقاح كورونا، بادر بالاتصال على الرقم 937.

الفئات المستهدفة من لقاح كورونا

وأشار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا من هم فوق 65 عامًا، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضح العبدالعالي أنه تم تسجيل 162 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361010) حالات، من بينها (3010) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (416) حالة حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (351878) حالة بإضافة (156) حالة تعافي جديدة فيما بلغ عدد الوفيات (6122) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعًا.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10.639.645) فحصًا مخبريًا دقيقًا وذلك بإضافة (33275) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية لافتًا أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء ٥٧٥٢١٤٢ مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد ١٧٠٥٣٧٧ مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 24.766.522 عبر مركز 937.

السلالة الجديدة من فيروس كورونا

من جهته أوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني أنه لا يوجد ما يثبت أن الطفرات المكتشفة محليا وعالميا ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفيروس لمتابعة أي تغير يطرأ على سلوك الفيروس خلال الجائحة وما بعدها.

وأكد الدكتور القويزاني أن البرنامج الوطني لدراسة الجينوم الكامل للفيروس المسبب لـ(كوفيد١٩) في المملكة هو أحد برامج المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها والذي يعتبر من أوائل البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح المركز ولله الحمد في كشف التسلسل الجيني للفيروس في منتصف شهر مارس من هذا العام ٢٠٢٠ بطواقم سعودية ١٠٠٪.

